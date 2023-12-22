Политик оценила политическую ситуацию на Украине.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не должен злоупотреблять имеющейся у него властью. Такое мнение огласила немецким журналистам с телеканала ZDF политический лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Депутат Верховной Рады отметила, что главе государства не следует "отменять демократию". Также местный парламентарий признала, что в стране фиксируются коррупционные проблемы.

Этого не должно произойти. Плюрализм должен остаться. Сегодня я хотела бы посоветовать президенту обратить на это внимание и не использовать консолидацию власти больше, чем это необходимо. Юлия Тимошенко, депутат

Напомним, что в январе 2024 года американский журнал The American Conservative сообщил читателям о том, что западные СМИ раздувают популярный миф об украинском государстве как о "свободолюбивой демократии", однако в реальности, по мнению авторов издания, киевский режим все чаще демонстрирует миру свое авторитарное поведение. Иностранные сторонники Владимира Зеленского продолжают игнорировать, преуменьшать или оправдывать репрессивное поведение президента.

Тимошенко: усиление мобилизации приведет к противостоянию украинцев.

Фото и видео: ZDF