Политик призвала депутатов окончательно отклонить законопроект в Верховной Раде.

Новая версия законопроекта о всеобщей мобилизации на Украине является еще более жесткой, поэтому может спровоцировать общественное противостояние внутри страны. Соответствующее заявление в видеообращении к сторонникам, опубликованном в социальных сетях, сделала глава местной политической партии "Батькивщина" в Верховной Раде. Депутат уверена, что раскол между властью и народом станет "трагичным".

По ее словам, доработанный законопроект является катастрофичным. "Вторая его редакция еще более репрессивная, еще более антиконституционная. Юлия Тимошенко, депутат Украины

Экс-премьер Украины назвала законопроект "жестким и циничным". Парламентарий раскритиковала норму о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Политик снова предложила направить на фронт силовиков. Юлия тимошенко планирует провести переговоры с лидерами местных фракций в Верховной Раде для того, чтобы они в очередной, но решающий раз отклонили одобрение данного документа. Спикер пообещала, что обязательно уведомит подписчиков в том, кто из ее коллег займет противоположную позицию.

Тимошенко считает разговоры об отставке Залужного несвоевременными.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Юлія Тимошенко