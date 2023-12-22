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Тимошенко считает разговоры об отставке Залужного несвоевременными

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Политик прокомментировала обсуждение отставки главкома ВСУ в Киеве.

Глава украинской политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что разговоры об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с занимаемой должности  сейчас не ко времени. Соответствующее мнение депутат Верховной Рады объявила подписчикам в видеообращении, размещенном в ее социальных сетях. Общественный деятель заметила, что в стране остается множество более важных, нерешенных проблем. Речь идет о коррупции, интригах у власти, непрофессионализме управленцев, поэтому отставка главкома армии "не ко времени".

Бывают новости, в которые нам не хочется верить, хочется скорее дождаться опровержения. Опровержение этих слухов только увеличило подозрения, что они безосновательные.

Юлия Тимошенко, политик Украины

Тимошенко предостерегла Киев от выполнения Минских договоренностей.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Юлія Тимошенко

Теги: валерий залужный, всу, юлия тимошенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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