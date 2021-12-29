Тимошенко предостерегла Киев от выполнения Минских договоренностей

Политик назвала "позорными" условия соглашения.

Бывший украинский премьер-министр и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Киев не выполнять условия Минских соглашений. По ее мнению, это будет равносильно государственной измене. Своим мнением Тимошенко поделилась в Facebook.

Политик подчеркнула, что в настоящее время Украину всеми силами пытаются сподвигнуть к деэскалации в Донбассе с помощью выполнение "Минска-2". Тимошенко посоветовала украинскому руководство "даже не думать" соблюдать условие договора и назвала его "позорным" для страны.

Попытка протянуть "Минск" будет изменой и покушением на само существование страны. Украинцы этого никогда не допустят и не простят. Юлия Тимошенко, украинский политик

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что прогресс в вопросе об автономии Донбасса все еще возможен.

Фото: Instagram / yulia_tymoshenko