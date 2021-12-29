Блинкен: США считают прогресс в вопросе об автономии Донбасса возможным

В Госдепе США считают, что Киев выполняет Минские соглашения.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что прогресс в вопросе об автономии Донбасса все еще возможен. Такое заявление чиновник сделал во время совместной пресс-конференции с главой верховной дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. В США видят готовность со стороны Киева продвигаться вперед в ситуации с предоставлением региону особого статуса. Это условие касается выполнения Минских соглашений.

В соглашениях говорится об особом статусе для Донбасса, и я считаю, что в должной последовательности украинцы будут готовы продвинуться вперед. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт рассказал прессе о том, что США и Украина едины в восприятии минских соглашений как единственного пути по урегулированию конфликта на юго-востоке страны. Вашингтон считает действия киевской власти добросовестными по исполнению международных обязательств. Блинкен уточнил, что этого же не может сказать о действиях РФ.

Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию конфликта вокруг Украины лежит на России.

Фото и видео: YouTube / NowThis News