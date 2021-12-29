Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию конфликта вокруг Украины лежит на России

В Белом доме сравнила Россию с лисой, а Украину - с курицей.

Официальный представитель американской администрации президента Джо Байдена Джен Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины лежит на России. Она сравнила РФ с лисой, которая кричит на крыше курятника о страхе перед курицами. Такую аллегорию ранее озвучивал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Это, по сути, то, что они делают…И когда вы видите, что Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница из Белого дома отвергла попытки поставить на одну доску действия России и США с их союзниками по НАТО на мировой арене.

Псаки заявила о готовности Байдена к диалогу с Путиным по безопасности.

Фото и видео: Белый дом

