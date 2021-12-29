Псаки заявила о готовности Байдена к диалогу с Путиным по безопасности

В Белом доме рассказали, какие принципы готовы отстаивать.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила о готовности американского президента Джо Байдена к диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным по гарантиям безопасности. В рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне чиновница ответила на вопрос о том, по какой причине лидер Сша не идет на такой контакт. В прессе привели в пример европейских глав. Псаки сочла, что Байден открыт для переговоров.

Важно, чтобы дверь для дипломатии оставалась открытой. Но это не означает, что мы не будем отстаивать собственные ценности, включающие нашу веру в то, что решать, кто способен вступать в НАТО, должны члены НАТО. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница объяснила СМИ, что в области дипломатического взаимодействия по вопросам европейской безопасности США полностью готовы ко взаимодействию с Россией.Сейчас США готовы продолжать отстаивать мнение по поводу открытых дверей в НАТО, так как альянс является оборонительным. Москву же Вашингтон называет агрессором на мировой арене.

Псаки: США не рассматривают вариант отправки своих войск на Украину.

Фото и видео: Белый дом