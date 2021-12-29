Псаки: США не рассматривают вариант отправки своих войск на Украину

Джен Псаки рассказала о том, что даже в случае вторжения РФ на Украину СШа не отправят туда войска.

Официальный представитель администрации американского президента Джо Байдена Джен Псаки заявила, что США не рассматривают вариант отправки своих войск на Украину даже в случае начала в регионе вооруженных действий. Об этом чиновница упомянула прессе в рамках регулярного брифинга в Белом доме. Представители СМИ попросили спикера прокомментировать готовность Вашингтона к одностороннему использованию военной мощи для поддержки Киева при возможной агрессии со стороны РФ. В Сша напомнили о том, что на Украину не распространяется международного обязательство обеспечения коллективной обороны НАТО, так как страна не является членом военного альянса.

Вы имеете в виду отправку американских войск на Украину?...Нет. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Ранее версию о том, что США не изучают идею применения военной силы на фоне резких разногласий с Россией на Украине высказал президент Джо Байден. Он однозначно говорил об этом сценарии еще в начале декабря 2021 года. Джен Псаки подтвердила такое решение администрации.

Псаки призвала не сравнивать Россию и США.

Фото и видео: Белый дом

