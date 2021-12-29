Псаки: США не рассматривают вариант отправки своих войск на Украину

Официальный представитель администрации американского президента Джо Байдена Джен Псаки заявила, что США не рассматривают вариант отправки своих войск на Украину даже в случае начала в регионе вооруженных действий. Об этом чиновница упомянула прессе в рамках регулярного брифинга в Белом доме. Представители СМИ попросили спикера прокомментировать готовность Вашингтона к одностороннему использованию военной мощи для поддержки Киева при возможной агрессии со стороны РФ. В Сша напомнили о том, что на Украину не распространяется международного обязательство обеспечения коллективной обороны НАТО, так как страна не является членом военного альянса.
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Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Ранее версию о том, что США не изучают идею применения военной силы на фоне резких разногласий с Россией на Украине высказал президент Джо Байден. Он однозначно говорил об этом сценарии еще в начале декабря 2021 года. Джен Псаки подтвердила такое решение администрации.
Псаки призвала не сравнивать Россию и США.
Фото и видео: Белый дом
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