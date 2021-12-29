В Белом доме не хотят сравнивать поведение стран на международной арене.

Официальный представитель администрации президента Джо Байдена Джен Псаки призвала не сравнивать Россию и США. Об этом во время регулярного брифинга чиновница сообщила журналистам в Белом доме. Она призвала коллег из СМИ не ставить знак равенства между Вашингтоном и Москвой в вопросе того, как государства ведут себя на международной арене. Корреспонденты задали вопрос чиновнице о том, будут ли рассматривать США в качестве выхода из напряженной ситуации вокруг Украины взаимную деэскалацию сил.

Что вы имеете в виду под взаимной деэскалацией?...Мы работаем со странами НАТО, чтобы те чувствовали себя в безопасности. НАТО является оборонительным альянсом. Это не одно и то же. Мне кажется, надо быть осторожными, сравнивая их. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне провели аналогию, которую ранее использовал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Джен Псаки сравнила Россию с лисой, а Украину - с курами. По мнению пресс-секретаря Белого дома, хищник кричит с крыши курятника, что он якобы боится кур.

Посол России в США Антонов назвал лживыми заявления Псаки об использовании РФ химоружия.

Фото и видео: Белый дом

