Посол России в США Антонов назвал лживыми заявления Псаки об использовании РФ химоружия

Вашингтон не смог подкрепить ни одним доказательством свои утверждения.

Высказывание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об использовании Россией химического оружия не соответствуют действительности. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся на странице дипломатического ведомства в Facebook.

По словам Антонова, Вашингтон не смог подкрепить ни одним доказательством свои утверждения, "построенные на откровенном вранье".

Заявление официального представителя Белого дома – в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества. Анатолий Антонов, посол РФ в США

Он отметил, что Соединенные Штаты остаются страной, которая не уничтожила национальные арсеналы химического оружия, тем самым нарушив Конвенцию о запрещении химоружия.

Антонов продолжил, в своей речи Псаки также обвинила Россию в "захвате" других стран, сказав, что и здесь также нет никаких оснований. Посол напомнил, что Москва предпочитает придерживаться принципа "невмешательства" в дела зарубежных государств.

Ранее американский миллиардер Джордж Сорос призвал США сменить режим в Китае.

Фото: ВК/Посольство России в США