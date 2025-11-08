Кобяков уверен, что Запад использовал Минские соглашения для подготовки Украины к войне.

Начав специальную военную операцию в феврале 2022 года, Россия на две недели опередила вторжение Вооруженных сил Украины на территорию РФ. Нападение ВСУ планировалось 8 марта 2022 года, заявил в беседе с ТАСС советник президента Антон Кобяков.

Собеседник издания отметил, что в начале СВО российские военные нашли в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ документы, в которых указывался конкретный срок вторжения в российские регионы.

По словам Кобякова, таким образом Киев хотел сделать "подарок" на женский праздник, но российское руководство проявило прозорливость и украинские власти получили "черную метку". В то же время Запад пытался маскироваться "под сторонника минских соглашений", но за этим стояла подготовка Ворруженных сил Украины к войне, резюмировал советник президента РФ.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)