Джон Миршаймер указал на стремление Киева навязать Вашингтону борьбу с РФ в украинском конфликте.

Последней провокацией лидера киевского режима Владимира Зеленского будет попытка вовлечь Вашингтон в региональный конфликт с Россией. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор из США Джон Миршаймер. Иностранный аналитик добавил, что в настоящее время украинские власти понимают, что их военнослужащие не способны победить Россию поле боя, однако чиновники верят в то, что якобы сможет выиграть при задействовании американских войск.

Зеленский в отчаянии, у него не осталось ходов, кроме как попытаться втянуть американцев и заставить их сражаться против русских. Только в этом случае он будет чувствовать себя хорошо. Джон Миршаймер, эксперт

Владимир Зеленский, выступая на авиационной базе США "Рамштайн" в Германии, призвал международных союзников игнорировать красные линии России, отправив ВСУ западное дальнобойное оружие.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom