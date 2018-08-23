Джон Миршаймер сообщил о неудачах ВСУ на фронте.

Украина собственными силам ослабила войска армии киевского режима, размещенные на восточном фронте из-за атаки на Курскую область. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор из США Джон Миршаймер. Иностранный специалист уверен в том, что действия Вооруженных сил Украины зашли в тупик, хотя командование и вкладывает в них драгоценные резервы. В результате украинцы вынуждены перебрасывать войска туда-сюда в различные точки напряженности регионального конфликта. Эксперт уверен, что позиции ВСу либо рухнут, либо солдаты продолжат борьбу, что станет для них самоубийственным решением.

Как вам хорошо известно, произошло то, что украинцы вывели войска с восточного фронта и перебросили их в Курскую область. Они стали частью наступления на Курскую область, что ослабило их войска на востоке, и позволило российской армии двигаться быстрее, чем когда-либо. Джон Миршаймер, эксперт

"Они в отчаянии". Стало известно о главном страхе США на Украине.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive