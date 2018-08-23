Джон Миршаймер сообщил о готовности Вашингтона поддерживать ВСУ до ноябрьских выборов в США.

В американской администрации опасаются разгрома Вооруженных сил Украины до ноябрьских президентских выборов в Вашингтоне. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор из США Джон Миршаймер. Иностранный специалист указал зрителям, что киевский режим даже с западным вооружением не может исправить ситуацию для ВСУ, которая сложилась на поле боя. Сейчас у Белого дома в данном региональном конфликте есть только одна цель — убедиться, что ВСУ не развалятся до ноября.

Главный страх заключается в том, что украинская армия может развалиться до ноября, и конечный результат будет очень плохим для администрации Байдена и, в частности, для Камалы Харрис. Джон Миршаймер, эксперт

"Последний вздох". Ход Зеленского вызвал возмущение в США.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive