Джон Миршаймер сообщил о неоднозначном для Западе шаге Киева.

Киевский режим приблизил свое поражение, ослабив Вооруженные силы Украины атакой на Курскую область. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор из США Джон Миршаймер. Иностранный специалист заметил, что бойцы ВСУ в ежедневном режиме теряли большое количество войск на Донбассе, а необдуманная провокация в российском приграничном регионе только усугубила их положение.

Со стороны украинцев было безумием вторгаться в Курскую область, и я думаю, что это ускорит их поражение. В ходе наступления они теряют в два раза больше бронетехники в день, чем на восточном фронте. Это действительно шокирует. Джон Миршаймер, эксперт

"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ.

Фото и видео: YouTube / The Duran