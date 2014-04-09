  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:28
73
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Внезапно начали". В США удивились странной тактике ВСУ

0 0

Джон Миршаймер считает ошибкой командования вылазку ВСУ в Курскую область.

Украинские власти выбрали глупую тактику, решившись пойти в атаку на территорию Курской области. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор из США Джон Миршаймер. Иностранный специалист заметил, что ситуация на Донбассе для армии киевского режима значительно ухудшилась, а нынешняя атака на российский приграничный регион лишь ускорит их крах.

Украинцы внезапно начали наступление на Курскую область. <…> Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе. Русские побеждают. Постепенно, но верно.

Джон Миршаймер, эксперт

"Ситуация может измениться". В США раскрыли, что произошло на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: джон миршаймер, донбасс, курская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии