Джон Миршаймер напомнил о сложностях у ВСУ на Донбассе.

Киевский режим сталкивается с серьезными проблемами с поддержанием военнослужащих на передовой линии регионального конфликта из-за падения морального духа среди солдат. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор из США Джон Миршаймер. Иностранный специалист заметил, что Вооруженные силы Украины уже давно испытывают значительные проблемы, а властям страны стало трудно заставлять граждан добровольно идти на службу.

Кажется, все, что делает Украина, оборачивается катастрофой, и будет еще труднее удержать войска в бою и заставить людей идти на фронт. По этой причине они говорят, что на самом деле у них все очень хорошо, ситуация улучшается. Вы даете всевозможные признаки того, что ситуация может измениться. Джон Миршаймер, эксперт

Джон Миршаймер добавил в шоу, что национальные правительства стран коллективного Запада и киевский режим хотят, чтобы их народы поддерживали боевые действия в регионе, хотя, если бы они на самом деле сказали гражданам правду, то поддержка европейцев и американцев деятельности ВСУ быстро бы исчезла.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom