Джон Миршаймер сообщил о реакции Москвы на вылазку ВСУ в Курскую область.

Российский президент Владимир Путин прекрасно осознает, что власти в Вашингтоне вряд ли смогут серьезно повлиять на ход боевых действий в рамках украинского конфликта поскольку исчерпали свои ресурсы, связанные с поставкой военной помощи армии киевского режима. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор из США Джон Миршаймер. Иностранный специалист заметил, что подобное положение позволяет главе Кремля не предпринимать каких-либо поспешных и необдуманных действий на Донбассе, а планомерно двигаться к достижению целей специальной военной операции.

Это просто шутка, что F-16 или любые другие вооружения из США могут действительно что-то поменять. Путин, конечно, это понимает. Джон Миршаймер, эксперт

"Они обречены". В США сделали громкое заявление о Курской области.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom