Джон Миршаймер указал на сложности для ВСУ из-за курского направления и Донбасса.

Киевский режим отправил примерно треть собственных вооруженных сил на территорию Курской области, из-за чего обрек себя на поражение на восточном фронте специальной военной операции. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал политолог, профессор из США Джон Миршаймер. Иностранный специалист заметил, что само наступление Вооруженных сил Украины также провалится. Эксперт шоу заметил, что ВСУ атакуют российскую приграничную территорию без какого-либо превосходства в воздушном пространстве и не обладают достаточной противовоздушной обороной. При этом бойцы остаются на открытом пространстве.

Украинцы столкнулись с плохой ситуацией на поле боя и продолжают ее ухудшать <…> Восточный фронт рухнет, если около трети украинской армии отправлены в Курскую область. Они и так удерживали его с трудом, а теперь часть их армии развернута очень далеко. Восточный фронт для них обречен. Джон Миршаймер, эксперт

Джон Миршаймер указал на то, что русские военнослужащие порвут противника в клочья. Уже на сегодняшний день ВС РФ нанесли значительный ущерб украинской боевой технике и личному составу. Эксперт добавил, что у ВСУ изначально не было большого резерва бронированных средств, а солдаты, безусловно, отчаянно нуждаются в живой силе.

"Это все ускорит". В США сделали заявление о ситуации в Курской области.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive