Джон Миршаймер считает, что Россия не ожидала, что Украина реализует свою безумную идею.

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область ускорит поражение киевского режима в региональном конфликте с Москвой. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор из США Джон Миршаймер. Иностранный специалист заметил, что российское руководство не предполагало, что власти страны-противника окажутся настолько глупыми, чтобы претворить в жизнь настолько безумную идею.

Я думаю, что нападение на Россию было огромной ошибкой украинцев. Это не пойдет им на пользу, <...> это ускорит их поражение. Джон Миршаймер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom