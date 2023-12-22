Врачи Педиатрического университета помогли мальчику, который семь лет не замечал у себя в теле пулю

Медики Санкт-Петербургского педиатрического университета пулю от пневматического пистолета в теле 14-летнего жителя Тульской области. Как стало известно Piter.TV, иностранное тело находилось в теле пациента уже семь лет, но было обнаружено во время прохождения подростком томографии перед возможной операцией.
Выяснилось, что несколько лет назад другой ребенок случайно выстрелил в мальчика. Тогда мать пострадавшего не заметила ничего подозрительного, так как пуля была невидима, и парень не жаловался на свое состояние здоровья.
Медикам удалось извлечь пулю из тела ребенка. Мать должна будет дать объяснения правоохранителям.
Ранее петербургским врачам не удалось спасти студентку, впавшую в кому после соревнований.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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