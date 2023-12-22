Врачи Педиатрического университета помогли мальчику, который семь лет не замечал у себя в теле пулю

Выяснилось, что несколько лет назад другой ребенок случайно выстрелил в мальчика.

Медики Санкт-Петербургского педиатрического университета пулю от пневматического пистолета в теле 14-летнего жителя Тульской области. Как стало известно Piter.TV, иностранное тело находилось в теле пациента уже семь лет, но было обнаружено во время прохождения подростком томографии перед возможной операцией.

Выяснилось, что несколько лет назад другой ребенок случайно выстрелил в мальчика. Тогда мать пострадавшего не заметила ничего подозрительного, так как пуля была невидима, и парень не жаловался на свое состояние здоровья.

Медикам удалось извлечь пулю из тела ребенка. Мать должна будет дать объяснения правоохранителям.

Ранее петербургским врачам не удалось спасти студентку, впавшую в кому после соревнований.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)