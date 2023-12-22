Пленный рассказал, что ВСУ пытались убить FPV-дронами сдавшихся в плен сослуживцев

Александр Иванащенко рассказал о том, как бежал с сослуживцами к российским войскам.

Вооруженные силы Украины под населенным пунктом Авдеевка ударами FPV-дронов пытались убить сдавшихся в плен сослуживцев из армии киевского режима. Соответствующее заявление журналистам ТАСС сообщил военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко, оказавшийся в российском плену. Мужчина пояснил, что из опасной территории его выводил спецназ противника.

Мы бежали и по нам начали фипивишки работать. Наши были. Я бежал, увидел, что на меня дрон нацелен. Я ему показываю на изоленту - опознавательный знак. И дрон стоял, затем упал... Этот дрон снова поднялся, развернулся и все-таки догнал меня прям в ногу. Александр Иванащенко, военнопленный

Иностранец отметил, что сдавшуюся группу ВСУ сз восьми человек пытались несколько раз атаковать беспилотники Украины. Для ударов по сослуживцам, как уточнил Иванащенко, представители ВСУ применили два вида дронов. В результате воздушных ударов ранения различной степени тяжести получили несколько сдавшихся в плен бойцов. Мужчина пояснил, что если бы удары попали по целям, то солдаты просто бы не выжили, однако операторы БПЛА промахнулись.

Украинский пленный рассказал, как российский дрон привел его сдаваться.

Фото и видео: Telegram / Галина Зверева / ТАСС