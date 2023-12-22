Евгений Погребняк рассказал об отсутствии у ВСУ возможности сопротивляться.

Позиции Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Урожайное, расположенного на территории Донецкой народной республики, находятся под постоянным огневым воздействием российских сил. Соответствующее заявление во время допроса сделал иностранный военнослужащий из армии киевского режима Евгений Погребняк, оказавшийся в плену. Мужчина отдельно отметил хорошее отношение к нему со стороны ВС РФ. Он заметил, что в его стране никто не хочет сражаться. Пленный отметил, что командование ВСУ его вместе с сослуживцами отправило на верную смерть, так как вблизи Урожайного у солдат ВСУ нет никаких боеприпасов, армии нечем обороняться от регулярных обстрелов противника и ударов авиации.

Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал. Там было написано: "Солдат, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или в противном случае, будешь убит". Так я вышел. Меня встретил дрон РФ. И я пошел за ним. Евгений Погребняк, военнопленный

Пленный военный ВСУ рассказал, что его после мобилизации не обучили стрельбе из автомата.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Минобороны России, Сергей Бабкин / ТАСС