Тарас Мельничук рассказал о подготовке к боям со стороны ВСУ.

Пленный военнослужащий армии киевского режима Тарас Мельничук рассказал о том, что его после мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины даже не обучили стрелять из автомата и разбирать его. Соответствующее заявление иностранец сделал в видеоролике, опубликованном в социальных сетях министерством по обороне страны. Мужчина объяснил, что в течение двух дней он находился в военкомате, после чего его отправили в 21 отдельный батальон специального назначения.

Я не умею стрелять из автомата. Потом мне сказали отнести воду на позицию. Я не знал эту местность и мне пообещали дать проводника. Но проводник отказался идти, показал мне на карте точку и сказал: "Иди". В результате я заблудился и вышел на позицию русских. Тарас Мельничук, военнопленный

Тарас Мельничук добавил, что является ограниченно годным по причине диагноза "гипоплазия левой почки". Однако руководство ВСУ сочло, что с подобным диагнозом солдат годен для пехотных подразделений, но не годен для спецназа, штурмовиков, морского десанта.

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Фото и видео: Минобороны России