Взятый в плен спецназовец ВСУ рассказал о подготовке британцами диверсии против России

Взятый в плен спецназовец ВСУ Евгений Горин рассказал о подготовке британцами диверсии против России. Его слова приводит ЦОС ФСБ России.
По словам пленного, он проходил подготовку на военной базе 5 RIFLES недалеко от города Солсбери. Спецназовец назвал имена британских инструкторов, готовивших высадку в Херсонской области. Также сообщается, что российские силовики и военные пресекли высадку диверсантов спецназа ВСУ. В ходе боя один из военных был взят в плен.
Ранее мы сообщали, что в Нальчике нейтрализовали двух боевиков, планировавших теракты.
Видео: ЦОС ФСБ России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все