Взятый в плен спецназовец ВСУ рассказал о подготовке британцами диверсии против России

Пленный назвал имена британских инструкторов, готовивших высадку в Херсонской области.

Взятый в плен спецназовец ВСУ Евгений Горин рассказал о подготовке британцами диверсии против России. Его слова приводит ЦОС ФСБ России.

По словам пленного, он проходил подготовку на военной базе 5 RIFLES недалеко от города Солсбери. Спецназовец назвал имена британских инструкторов, готовивших высадку в Херсонской области. Также сообщается, что российские силовики и военные пресекли высадку диверсантов спецназа ВСУ. В ходе боя один из военных был взят в плен.

Ранее мы сообщали, что в Нальчике нейтрализовали двух боевиков, планировавших теракты.

Видео: ЦОС ФСБ России