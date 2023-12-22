На месте боя обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы.

В Нальчике нейтрализовали двух боевиков, планировавших теракты. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Инцидент произошел в садовом товариществе в пригороде Нальчика. Оперативниками было установлено местонахождение вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Боевики планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории Кабардино-Балкарии.

На месте боя обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы. Контртеррористическая операция в КБР завершена. Потерь среди сотрудников подразделений и пострадавших среди гражданского поселения нет. Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала агента СБУ за подготовку теракта в Запорожской области.

Видео: Национальный антитеррористический комитет