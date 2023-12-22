ФСБ задержала агента СБУ за подготовку теракта в Запорожской области

В ходе обысков по месту жительства у подозреваемой изъяли три тротиловые шашки.

Сотрудники ФСБ России по Запорожской области задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ) за подготовку теракта в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе управления регионального силового ведомства.

Отмечается, что была задержана жительница Запорожская области, которую подозревают в содействии преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих. По данным ФСБ, ее деятельность координировали сотрудники СБУ. Они также снабдили задержанную взрывчатыми веществами.

Возбуждено уголовное дело по статье "содействие террористической деятельности". В ходе обысков по месту жительства у подозреваемой изъяли три тротиловые шашки и компоненты, приобретенные для изготовления зажигательной смеси.

Ранее мы сообщали, что ФСБ раскрыла сеть из 29 офисов по незаконному обналичиванию гривны в ДНР и на Запорожье.

Видео: ФСБ России по Запорожской области