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ФСБ задержала агента СБУ за подготовку теракта в Запорожской области

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В ходе обысков по месту жительства у подозреваемой изъяли три тротиловые шашки.

Сотрудники ФСБ России по Запорожской области задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ) за подготовку теракта в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе управления регионального силового ведомства.

Отмечается, что была задержана жительница Запорожская области, которую подозревают в содействии преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих. По данным ФСБ, ее деятельность координировали сотрудники СБУ. Они также снабдили задержанную взрывчатыми веществами.

Возбуждено уголовное дело по статье "содействие террористической деятельности". В ходе обысков по месту жительства у подозреваемой изъяли три тротиловые шашки и компоненты, приобретенные для изготовления зажигательной смеси.

Ранее мы сообщали, что ФСБ раскрыла сеть из 29 офисов по незаконному обналичиванию гривны в ДНР и на Запорожье.

Видео: ФСБ России по Запорожской области

Теги: агент, задержание, запорожская область, подготовка к теракту, фсб россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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