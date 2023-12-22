ФСБ раскрыла сеть из 29 офисов по незаконному обналичиванию гривны в ДНР и на Запорожье

Силовики выявили факты незаконных банковских операций на Донбассе и Новороссии.

Сотрудники ФСБ России по Запорожской области раскрыли сеть из 29 офисов по незаконному обналичиванию украинской гривны на территории Донецкой Народной Республике и Запорожье. В пресс-службе регионального управления надзорного ведомства пояснили, что подозреваемые занимались криминальной финансовой деятельностью с использованием криптовалюты через иностранные электронные площадки. По факту произошедшего ведется уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 172 УК РФ. Известно, что общая сумма выведенных за пределы страны денежных средств составила за прошлый год порядка 500 миллионов гривен (1,2 миллиарда рублей). Фигурантами расследования стали трое человек.

Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа сотрудников коммерческой организации, причастной к осуществлению незаконной банковской деятельности....по обналичиванию гривны под видом эквайринга через терминалы и мобильные приложения украинских банков. пресс-служба уФСБ РФ по Запорожью

Группу жителей Челябинской области заподозрили в легализации более 1 тыс. мигрантов.

Фото и видео: УФСБ по Запорожской области