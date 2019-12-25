Молодые люди устроили драку со стрельбой на Энгельса

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 15 июля в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о конфликте, произошедшем вблизи дома №140 на проспекте Энгельса. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, где обнаружили 41-летнего гражданина, сообщившего о случившейся ссоре.

По его словам, инцидент произошёл около станции метро "Проспект Просвещения", где возник словесный конфликт между двумя группами молодёжи. В результате столкновения четверо неизвестных применили пиротехнические средства, направленные в сторону противников. В процессе разбирательств сотрудниками полиции были доставлены в отделение двое несовершеннолетних — подростки 15 и 17 лет. После допроса оба были переданы под ответственность родителей.

Медицинские учреждения не сообщали телефонограммы о пострадавших в полицию. Продолжаются мероприятия по установлению личности и местонахождения остальных участников конфликта. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV