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Российские военные освободили Петровку и Воскресенку в ДНР
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Российские военные освободили Петровку и Воскресенку в ДНР

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Задачи выполнены "Востоком" и "Югом" на СВО.

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 15 июля удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенные пункты Петровка и Воскресенка, расположенные на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве указали, что задачи успешно выполнены представителями "Восточной" и "Южной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

AP: Минобороны США не уверено в уничтожении ядерных объектов Ирана.

Фото: Минобороны России

Теги: днр, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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