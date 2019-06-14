Задачи выполнены "Востоком" и "Югом" на СВО.

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 15 июля удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенные пункты Петровка и Воскресенка, расположенные на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве указали, что задачи успешно выполнены представителями "Восточной" и "Южной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

AP: Минобороны США не уверено в уничтожении ядерных объектов Ирана.

Фото: Минобороны России