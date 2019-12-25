AP: Минобороны США не уверено в уничтожении ядерных объектов Ирана

В Пентагоне не могут подтверди ть глубину ударов боеприпасами по иранским объектам от 22 июня.

Американское агентство по сокращению военной угрозы (DTRA) Министерства обороны США, которое курировало разработку и создание противобункерных бомб GBU-57, до сих пор не получило окончательных данных, которые подтверждали бы успешное уничтожение Вашингтоном с помощью бомб, нацеленных ВВС США 22 июня на объекты иранской ядерной программы, заявленных целей. Соответствующей информацией с читателями поделились иностранные журналисты из новостного агентства Associated Press (AP) со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников. Эксперты из профильного ведомства отметили в комментарии для СМИ, что у руководства нет уверенности относительно того, достигли ли снаряды необходимой глубины удара, которая позволила бы полностью ликвидировать иранские ядерные объекты. Источники в DTRA указали, что необходимых сведений, свидетельствующих об однозначном успехи проведенной Пентагоном операции, у агентства также пока что нет.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее в интервью телеканалу CBS отмечал, что Тегеран сохранил за собой некоторые компоненты ядерной программы, поэтому страна может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев. Аналитик заверил аудиторию, что объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане "были и все еще имеются в определенной степени мощности по обработке, конверсии и обогащению урана".

Глава МИД Ирана назвал условие для возобновления переговоров с США.

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