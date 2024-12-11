В Нальчике перехватили дрон, пытавшийся доставить телефоны в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе уФСИН по Кабардино-Балкарии.
По данным ведомства, в сторону следственного изолятора направлялся беспилотный летательный аппарат, к которому был прикреплен сверток. Внутри обнаружили два мобильных телефона, два зарядных кабеля и комплект беспроводных наушников. По данному факту проводится проверка.
Ранее мы сообщали, что подозреваемого в покушении на убийство матери на Антоновской отправили в СИЗО.
Фото: Pixabay.com
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