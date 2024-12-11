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В Нальчике перехватили дрон, пытавшийся доставить телефоны в СИЗО
Сегодня, 15:36
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Нальчике перехватили дрон, пытавшийся доставить телефоны в СИЗО

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Внутри свертка обнаружили два телефона, зарядные кабели и наушники.

В Нальчике перехватили дрон, пытавшийся доставить телефоны в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе уФСИН по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, в сторону следственного изолятора направлялся беспилотный летательный аппарат, к которому был прикреплен сверток. Внутри обнаружили два мобильных телефона, два зарядных кабеля и комплект беспроводных наушников. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что подозреваемого в покушении на убийство матери на Антоновской отправили в СИЗО.

Фото: Pixabay.com

Теги: дрон, нальчик, сизо, смартфоны
Категории: Лента новостей, Новости России,

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