Внутри свертка обнаружили два телефона, зарядные кабели и наушники.

В Нальчике перехватили дрон, пытавшийся доставить телефоны в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе уФСИН по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, в сторону следственного изолятора направлялся беспилотный летательный аппарат, к которому был прикреплен сверток. Внутри обнаружили два мобильных телефона, два зарядных кабеля и комплект беспроводных наушников. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что подозреваемого в покушении на убийство матери на Антоновской отправили в СИЗО.

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