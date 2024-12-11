Подозреваемого в покушении на убийство матери петербуржца отправили в СИЗО

Мужчина напал на родственницу с топором.

Суд Калининского района Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство собственной матери, – сообщают в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января, фигурант уголовного дела, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, напал на родственницу с целью ее убийства. В качестве орудия он использовал топор. Им он успел нанести матери множественные удары в область головы и туловища. Однако совершить задуманное мужчина не смог – пострадавшую отвезли в больницу, где оказали ей квалифицированную медицинскую помощь.

В суде фигуранту дела назначили пребывание в СИЗО до 19 марта.

Ранее мы рассказывали, что в Зеленогорске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, нанесшего серьезные травмы оппоненту во время конфликта в кафе.

Фото: Piter.TV