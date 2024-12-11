После конфликта в кафе в Зеленогорске пострадавшего госпитализировали без сознания

Незадолго до драки потерпевший навязчиво пытался познакомиться с одной из посетительниц кафе, из-за чего ему сделал замечание 33-летний мужчина.

В Зеленогорске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, нанесшего серьезные травмы оппоненту во время конфликта в кафе. Подробности сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В первом часу 20 января наряд Росгвардии получил информацию о том, что персонал кафе на проспекте Ленина в Зеленогорске воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны задержали около заведения нетрезвого 33-летнего гражданина, избившего другого мужчину, с которым у него незадолго до этого произошел конфликт в кафе. Пострадавший лежал на земле без сознания.

Росгвардейцы вызвали скорую, а затем помогли прибывшим медикам перенести 39-летнего пострадавшего в карету скорой помощи. Мужчина был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали переломы носа и челюсти.

Задержанного доставили в 81 отдел полиции. По предварительной информации, незадолго до драки потерпевший навязчиво пытался познакомиться с одной из посетительниц кафе, из-за чего ему сделал замечание 33-летний мужчина. После этого оба мужчины вышли из заведения на улицу, где и произошел конфликт.

Ранее в Петербурге в баре на Жуковского посетитель ударил по голове бокалом мужчину.

Фото: Piter.tv