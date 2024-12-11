В баре на Жуковского посетитель ударил по голове бокалом мужчину

Пострадавшему 41-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь, его госпитализировали в одну из городских больниц.

В центре Петербурга росгвардейцы задержали участника конфликта в баре на улице Жуковского, ударившего другого мужчину бокалом по голове. Об этом рассказали во вневедомственной охране по Петербургу и Ленобласти.

Персонал бара на улице Жуковского 19 января в 03:30 воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия через три минуты, наряд Росгвардии задержал нетрезвого 32-летнего гражданина, который в ходе словесного конфликта с другим посетителем ударил его бокалом по голове.

Пострадавшему 41-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь, его госпитализировали в одну из городских больниц. Росгвардейцы доставили задержанного в 78 отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото: unsplash