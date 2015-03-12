Восемь человек арестовали за попытку атаки FPV-дронами на предприятие Подмосковья

Преступление было предотвращено в июле.

Восемь человек арестованы российскими силовиками по уголовному делу о подготовке террористической атаки с помощью 35 беспилотников на стратегическое предприятие, расположенное в Московской области. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России. Ранее, в июле в ЦОС ФСБ рассказали о пресечении попытки спецслужб Украины совершить атаку на стратегическое оборонное предприятие с использованием ввезенных контрабандным способом из стран Европейского союза 35 FPV-дронов, снаряженных мощными взрывными устройствами.

Исполнитель, а также семь пособников планируемого ДТА (диверсионно-террористического акта) арестованы в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) УК РФ. ЦОС ФСБ РФ

Один из пособников террористов, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован. Известно, что дроны доставлены на территорию России контрабандным путем из Словакии через территорию Польши и Белоруссии при содействии спецслужб европейских стран. Злоумышленники собирались запустить БПЛА из арендованного ангара, который для этого подготовили двое граждан Молдавии, выехавшие затем с российской территории. Ликвидированный при задержании фигурант расследования осуществлял приемку опасного груза.

ФСБ показала задержание иностранца, пытавшегося запустить дрон в Москве.

Фото: Piter.tv