Украинские спецслужбы надеялись направить опасные устройства в зону СВО.

Самодельные взрывные устройства (СВУ) вместо кулеров охлаждения находились в FPV-очках, полученных от волонтера военным в Волгоградской области. Соответствующее заявление сделали российские силовые структуры журналистам от 2 ноября. Известно, что представители ФСБ предотвратили на территории страны серию терактов, планировавшихся спецслужбами Украины. Злоумышленники хотели направить в зону специальной военной операции (СВО) партию очков для управления FPV-беспилотниками в которые были заложены СВУ. Специалисты-взрывотехники в ходе проведения рентгенографии определили, что киевский режим вместо кулеров охлаждения внедрили в FPV-устройства опасные предметы.

После получения от волонтера двух FPV-очков российский военнослужащий в Волгоградской области, следуя инструкциям органов военной контрразведки, обратился в ФСБ России с целью проверки полученных устройств. сообщение ЦОС ФСБ России

В различных регионах России оперативно изъята партия аналогичных устройств. Они закамуфлированы под FPV-очки, которые противник передал посредством "Почты России".

ФСБ показала видео задержания подростка по делу о подготовке теракта в Москве.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России