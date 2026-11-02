ФСБ показала видео задержания подростка по делу о подготовке теракта в Москве

В телефоне подозреваемого нашлось большое количество поисковых запросов о совершенных терактах и массовых убийствах.

Российские силовые структуры распространили видеозапись задержания подростка, который разместил ролик в социальной сети TikTok с угрозой совершить теракт в парке "Царицыно". Соответствующие данные предоставили журналистам представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. В кадрах продемонстрировано, что юноша пойман в одном из жилых районов столицы нашей страны. Затем оперативники посадили подозреваемого в микроавтобус. Молодой человек вел себя спокойно при задержании. В надзорном ведомстве добавили, что операция проведена при проверке данных, полученных от США о подготовке теракта на территории музея-заповедника.

В ходе обысков в квартире у фигуранта расследования силовики нашли нож, плакат и предметы с нацистской свастикой. В мобильном устройстве юноши обнаружена видеозапись содержащее в себе название и атрибутику запрещенной на территории России террористической организации. Уточним, что ранее злоумышленник разместил в мессенджере свои фотографии в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом, с похожим на автомат. Также он опубликовал снимки, сделанные в "Царицыно", одписав их: I found a place (перевод с английского языка - "Я нашел место"). Во время обысков специалисты обнаружили предметы одежды и аксессуары, в которых он был на фотографиях. В телефоне силовики нашли аккаунт в TikTok, с которого размещались угрозы, а также подписку на неонацистский канал в Telegram.

Полковник ФСБ в отставке призвал к солидарности в борьбе с терроризмом.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России