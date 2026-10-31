Полковник ФСБ в отставке призвал к солидарности в борьбе с терроризмом

Демидкин объяснил, почему политика не должна мешать обмену данными о терактах.

Взаимодействие спецслужб России и США в сфере борьбы с терроризмом продолжается независимо от отношений между странами. Если американская сторона располагала сведениями о возможной угрозе в московском музее-заповеднике "Царицыно", она должна была передать их российским коллегам. Об этом "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказал полковник ФСБ в отставке, бывший сотрудник группы "Альфа" Центра специального назначения ФСБ Виталий Демидкин.

По словам Демидкина, между спецслужбами разных государств действуют договоренности, часть которых оформлена официально, а другая существует в устной форме. Их содержание не разглашается, поскольку относится к служебной тайне.

Экс-сотрудник "Альфы" отметил, что сотрудничество в этой сфере отвечает интересам спецслужб разных стран. Обмен информацией позволяет снижать риск террористических атак. Он подчеркнул, что предупреждать партнеров о возможных угрозах необходимо независимо от политической обстановки: отказ от передачи сведений может привести к тому, что в будущем другая сторона также не поделится важной информацией.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области задержала россиянина, планировавшего устроить теракт в регионе.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)