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В лесном массиве Ленобласти умер заблудившийся мужчина
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В лесном массиве Ленобласти умер заблудившийся мужчина

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Тело заблудившегося пенсионера обнаружили вблизи поселка Мшинская.

Пожилой мужчина потерялся и скончался в лесу Лужского района Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы 47 региона.

Спасатели получили информацию о пропаже человека. Тело заблудившегося пенсионера обнаружили вблизи поселка Мшинская только 7 сентября.

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно  передали труп правоохранителям. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: утром на Рабфаковском горела коммунальная квартира.

Фото: ВКонтакте /Аварийно-спасательная служба ЛО

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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