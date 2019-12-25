Утром на Рабфаковском горела коммунальная квартира

На данный момент устанавливается причина возгорания.

Сегодня утром, 11 сентября, в Невском районе полыхала коммуналка. В в 3-м Рабфаковском переулке выгорела комната площадью 12 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

С огнем прибыли бороться две спецмашины и 10 спасателей. В 05:39 возгорание потушили. Сведения о пострадавших не поступали.

На данный момент устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv