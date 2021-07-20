На набережной канала Грибоедова пожару присвоили номер 1-БИС

На борьбу с огнем прибыли 22 спасателя и 6 спецмашин.

На набережной канала Грибоедова, 52, горит квартира. Свидетели случившегося рассказали о возможном взрыве газа. На место ЧП приехали сотрудники экстренных служб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, информация о возгорании поступила в 18:08. В 17:46 пожару присвоили номер 1 БИС. На данный момент сведения о пострадавших не поступали.

Известно, что горит жилой дом. Пламя распространилось по квартире площадью 45 "квадратов".

На борьбу с огнем прибыли 22 спасателя и 6 спецмашин.

В 18:53 пожар локализован, ранг снижен до первого номера. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Ранее на Piter.tv: в квартирном пожаре на проспекте Народного Ополчения погибла женщина.

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