На набережной канала Грибоедова пожару присвоили номер 1-БИС

На набережной канала Грибоедова, 52, горит квартира. Свидетели случившегося рассказали о возможном взрыве газа. На место ЧП приехали сотрудники экстренных служб.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, информация о возгорании поступила в 18:08. В 17:46 пожару присвоили номер 1 БИС. На данный момент сведения о пострадавших не поступали.
Известно, что горит жилой дом. Пламя распространилось по квартире площадью 45 "квадратов".
На борьбу с огнем прибыли 22 спасателя и 6 спецмашин.
В 18:53 пожар локализован, ранг снижен до первого номера.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
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Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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