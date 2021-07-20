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В квартирном пожаре на проспекте Народного Ополчения погибла женщина
Сегодня, 18:00
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В квартирном пожаре на проспекте Народного Ополчения погибла женщина

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С огнем боролись 12 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 10 сентября, в Кировском районе сгорела "трешка". Пожар произошел на проспекте Народного Ополчения, 79. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 16:43. Выяснилось, что полыхает квартира площадью 45 "квадратов". Спустя 30 минут пламя потушили. 

С огнем боролись 12 спасателей и три спецмашины. В квартире пожарные нашли тело женщины. Она погибла во время возгорания.

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Фото: Piter.tv

Теги: квартирный пожар, погибла женщина, проспект народного ополчения
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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