В квартирном пожаре на проспекте Народного Ополчения погибла женщина

С огнем боролись 12 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 10 сентября, в Кировском районе сгорела "трешка". Пожар произошел на проспекте Народного Ополчения, 79. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 16:43. Выяснилось, что полыхает квартира площадью 45 "квадратов". Спустя 30 минут пламя потушили.

С огнем боролись 12 спасателей и три спецмашины. В квартире пожарные нашли тело женщины. Она погибла во время возгорания.

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Фото: Piter.tv