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Петербургский мотоциклист разбился на параплане в Таджикистане
Сегодня, 15:49
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Петербургский мотоциклист разбился на параплане в Таджикистане

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Молодой человек был очень популярен в мотосообществе Северной столицы. Товарищи погибшего написали, что мужчина очень любил жизнь, был интересным и веселым человеком.

В Таджикистане разбился турист из Петербурга. За несколько секунд до трагедии он отправился на воздушную прогулку на параплане. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность официальная страница" во "ВКонтакте".

Погиб один из самых светлых людей, составляющих основу нашего питерского мотосообщества. Погиб Паша Мотовоз. Таких искренних, душевных, и в то же время скромных людей мало, друзья

Мотосолидарность официальная страница

Молодой человек был очень популярен в мотосообществе Северной столицы. Товарищи погибшего написали, что мужчина очень любил жизнь, был интересным и веселым человеком. Друзьям и близким его  будет не хватать. 

Подробности случившегося уточняются.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность официальная страница

Теги: мотоциклист, погиб, разбился на параплане, турист погиб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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