Петербургский мотоциклист разбился на параплане в Таджикистане

В Таджикистане разбился турист из Петербурга. За несколько секунд до трагедии он отправился на воздушную прогулку на параплане. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность официальная страница" во "ВКонтакте".
Погиб один из самых светлых людей, составляющих основу нашего питерского мотосообщества. Погиб Паша Мотовоз. Таких искренних, душевных, и в то же время скромных людей мало, друзья
Мотосолидарность официальная страница
Молодой человек был очень популярен в мотосообществе Северной столицы. Товарищи погибшего написали, что мужчина очень любил жизнь, был интересным и веселым человеком. Друзьям и близким его будет не хватать.
Подробности случившегося уточняются.
Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность официальная страница
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