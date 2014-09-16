Петербургский мотоциклист разбился на параплане в Таджикистане

Молодой человек был очень популярен в мотосообществе Северной столицы. Товарищи погибшего написали, что мужчина очень любил жизнь, был интересным и веселым человеком.

В Таджикистане разбился турист из Петербурга. За несколько секунд до трагедии он отправился на воздушную прогулку на параплане. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность официальная страница" во "ВКонтакте".

Погиб один из самых светлых людей, составляющих основу нашего питерского мотосообщества. Погиб Паша Мотовоз. Таких искренних, душевных, и в то же время скромных людей мало, друзья Мотосолидарность официальная страница

Молодой человек был очень популярен в мотосообществе Северной столицы. Товарищи погибшего написали, что мужчина очень любил жизнь, был интересным и веселым человеком. Друзьям и близким его будет не хватать.

Подробности случившегося уточняются.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность официальная страница