Байден во время выступления прочел с телесуфлера подсказку вместе с текстом речи

Президент США оказался в очередном конфузе во время выступления.

Американский президент Джо Байден прочел с телесуфлера техническую подсказку для своей речи вместе с основным текстом выступления. Инцидент произошел на мероприятии-конференции для строительных профсоюзов, организованной в Вашингтоне. Сторонники действующего лидера Белого дома встретили ошибку политика овациями. Они поддержали решение члена Демократической партии переизбраться на второй должностной срок в администрации.

Представьте, что мы можем сделать дальше. Еще четыре года. Пауза.... отовы ли вы предпочесть свободу демократии? Джо Байден, глава США

Дополнительно глава государства также оговорился, предложив согражанам сделать выбор между свободой и демократией. Далее политику несколько раз не удалось членораздельно прочитать с телесуфлера отдельные слова.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian, Двач