Байден: США самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана

Глава США рассказал о развитии электроэнергии в стране.

Американские производители выпустили первые 90 килограммов обогащенного урана. Соответствующее заявление сделал глава государства Джо Байден, выступая на конференции IBEW по строительству и техническому обслуживанию. По оценкам лидера Белого дома, Вашингтон слишком долго пытался полагаться на импорт обогащенного урана для питания ядерных реакторов из таких стран, как Россия. Член демократической партии подчеркнул, что власти страны вообще теперь не могут доверять Москве. В результате в целях изменения ситуации федеральное правительство вложило в развитие внутреннего производства 3,4 миллиарда долларов.

Сегодня я могу объявить, что завод IBEW в южном Огайо уже произвел первые 200 фунтов [90,7 кг] этого мощного обогащенного урана – первого в истории обогащенного урана, произведенного в Америке. Джо Байден, президент США

К концу текущего года предприятие рассчитывает обогатить до одной тонны урана. Этого показателя будет достаточно для обеспечения электрической энергией 100 000 домов, расположенных на территории США. Напомним, что с 2014 года поставки урана из России в США ограничены годовой квотой в 20 процентов от общего физического объема импорта урана в страну.

Байден вновь допустил оговорку в присутствии журналистов.

Фото и видео: Белый дом