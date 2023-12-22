Байден вновь допустил оговорку в присутствии журналистов

Глава США назвал Чехию Чехословакией.

Американский президент Джо Байден в понедельник, 16 апреля, вновь допустил оговорку в присутствии журналистов, поблагодарив премьер-министра Чехии Петра Фиалу за "поддержку народом Чехословакии" Украины. Конфуз произошел в Белом доме во время рабочего визита европейского политика в Вашингтон. Сразу после своей оплошности лидер США поспешил исправиться. Он уточнил, что имел в виду "Чешскую Республику". Глава государства добавил, что речь ведется о поддержке страной "защиты украинского народа". Также он поблагодарил своего иностранного коллегу за предоставленную ВСУ военную помощь, включая артиллерийские снаряды. Джо Байден снова публично высказался за то, чтобы Конгресс США как можно быстрее одобрил законопроект о дополнительном финансировании.

Не могу выразить, до какой степени мы ценим вашу прямолинейность и поддержку народа Чехословакии. Джо Байден, глава США

Байден публично предостерег Иран от нанесения удара по Израилю.

Фото и видео: Белый дом