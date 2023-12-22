Байден публично предостерег Иран от нанесения удара по Израилю

Глава США оценил обстановку на Ближнем Востоке.

Американский президент Джо Байден в беседе публично предостерег Иран от нанесения ответного удара по Израилю. Таким образом иностранный политик ответил на вопрос журналистов о том, каково его послание к властям Тегерана на фоне общественных опасений о готовящемся ударе Исламской Республики по главному международному союзнику Вашингтона на Ближнем Востоке.

Не делайте этого.... Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома подтвердил, что в его администрации привержены защите еврейского государства. Он также добавил, что Иран "не добьется успеха" в регионе. В пятницу, 12 апреля, новостной портал Axios сообщил со ссылкой на три американских источника о том, что Тегеран передал Вашингтону сообщение. В нем речь велась о случае вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном. Если это произойдет, то Иран планирует атаковать силы США. Однако из послания неясно, подвергнутся ли американские военные атаке даже в случае оказания помощи Тель-Авиву в перехвате ракет.

Байден назвал себя по ошибке человеком прошлого века.

Фото и видео: Белый дом