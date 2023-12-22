Байден назвал себя по ошибке человеком прошлого века

Глава США попал в очередной конфуз в Вашингтоне.

Американский президент Джо Байден назвал себя по ошибке человеком прошлого столетия, перепутав XX и XXI века. Этот инцидент произошел в тот момент, когда на совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Фумио Кисидой в Вашингтоне лидер Белого дома стремился подчеркнуть современность своих взглядов. Глава США призвал сограждан голосовать на предстоящих президентских выборах за его кандидатуру, а не за предполагаемого соперник от Республиканской партии Дональда Трампа. Демократ Байден попытался сделать акцент на современности собственного политического курса и равенстве полов.

Выбирайте меня. Я в XX веке....В XXI веке, а не в те времена. Джо Байден, глава США

Эту фразу политик огласил в ответ на вопрос журналистов о постановлении Верховного суда местного штата Аризона о запрете абортов по желанию женщины. Такое решение было вынесено 9 апреля по поводу поддержки закона 1864 года о запрете абортов по желанию матери. Речь идет о тех случаях, когда аборт не связан с угрозой жизни и здоровью пациентки. Один из корреспондентов отметил, что говорит о законе периода Гражданской войны в США, а этот нормативно-правовой акт не дает права прервать беременность, наступившую в результате изнасилования.

Байден рассматривает просьбу Австралии о прекращении судебного преследования Ассанжа.

Фото и видео: Белый дом