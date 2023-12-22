Байден рассматривает просьбу Австралии о прекращении судебного преследования Ассанжа

Глава США прокомментировал запрос Канберры по поводу основателя WikiLeaks.

В американской администрации рассматривают просьбу австралийских властей прекратить судебное преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.Такое заявление сделал лидер Белого дома Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов после торжественной церемонии, посвященной официальному рабочему визиту японского премьер-министра Фумио Кисиды в Вашингтон. СМИ задали политику вопрос о возможности прекратить уголовное преследование Ассанжа.

Мы рассматриваем это... Джо Байден, глава США

Напомним, что в феврале 2024 года премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе поддержал призыв своего парламента к руководству США и Великобритании прекратить судебное преследование Джулиана Ассанжа и позволить мужчине вернуться на родину.

Байден предложил закрыть рот перебивавшему его критику.

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